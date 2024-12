Corée du Sud : le crash d'avion fait au moins 120 morts, l'appareil "presque entièrement détruit"

Un avion transportant 181 personnes en provenance de Bangkok (Thaïlande) s'est écrasé à l'aéroport de Muan, dans le sud-ouest de la Corée du Sud, faisant au moins 120 morts. "Pour l’instant deux personnes ont été secourues, un passager et un membre de l’équipage", ont indiqué les pompiers dans un communiqué.

L’accident s’est produit alors que l’avion de la compagnie low-cost Jeju Air, qui transportait 175 passagers et six membres d’équipage, était en train d’atterrir.

