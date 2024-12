WorldSkills : 13 métiers bientôt représentés à la coupe des métiers

La coupe des métiers WorldSkills se tiendra sur deux jours, les vendredi 28 février et samedi 1er mars 2025, au Campus Pro de Saint-Pierre. Les inscriptions sont toujours en cours pour plusieurs des catégories. Cet événement est plus qu'une simple compétition : c'est une occasion pour le public de découvrir des métiers et d'explorer des voies d'orientation de manière interactive et immersive. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 19 décembre 2024. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

En parallèle des épreuves, où les jeunes talents de La Réunion s'affronteront, les visiteurs pourront assister à des dé- monstrations et participer à des ateliers ludiques pour se familiariser avec les métiers et les formations disponibles sur l'ile.

L'événement proposera des espaces de démonstration, des ateliers pratiques, et des stands d'information sur les métiers et les parcours de formation.

Tout au long de la journée, les visiteurs pourront assister à des démonstrations dans divers secteurs (BTP, métiers de bouche, santé, automobile, industrie...), afin de se plonger dans la réalité des métiers et découvrir les compétences spécifiques de chaque domaine. Les ateliers ludiques offriront également la possibilité de s'essayer à des gestes techniques, pour une immersion concrète

dans les métiers.

Le salon est ouvert à tous : collégiens, lycéens, étudiants, adultes en reconversion, et personnes en recherche d'emploi, Chacun pourra explorer des secteurs variés, échanger avec des professionnels, et s'informer sur les formations proposées à La Réunion pour construire un parcours de formation sur mesure.L'entrée est libre, et tout le monde est invité à venir au Campus Pro de Saint-Pierre, les vendredi 28 février et samedi ler mars 2025.

Pour en savoir plus sur les horaires et les activités prévues, consultez le site.

Pour les jeunes compétiteurs, cette compétition est : "une occasion unique d'apprendre davantage, sous le regard d'experts, tous les rouages d'un métier, de monter en compétence afin d'acquérir un savoir-faire, de se créer un réseau professionnel et de donner une image vivante et dynamique des métiers", détaille la Région.

- 13 disciplines représentées -

L'année dernière en 2023, La Réunion a célébré deux gagnants en or :

- Tanael Brabant a gagné la médaille d'or pour le métier d'Aide à la Personne à la compétition nationale

->› Brice Vizler a remporté la médaille d'or en Boulangerie et la médaille de l'excellence à la compétition mondiale Abilympics

La compétition régionale se déroulera fin février sur le Campus Pro de Saint-Pierre pour la plupart des métiers, avec des épreuves pratiques et techniques exigeantes.

À l'issue de cette phase, les meilleurs talents pourront être sélectionnés pour rejoindre l'équipe régionale qui représentera La Réunion à la compétition nationale.

Les candidats bénéficient du soutien de coachs dédiés, véritables experts dans leur domaine, qui les accompagneront tout au long de leur préparation. Ces coachs jouent un rôle essentiel, assurant un suivi personnalisé et contribuant au développement des compétences techniques et de préparation aux exigences de compétition WorldSkills, afin qu'ils soient prêts à relever les défis de Marseille en octobre 2025.

Depuis 2024, la compétition WorldSkills fusionne avec les Abilympics afin d'inclure les personnes en situation de handicap dans la compétition.

Ces disciplines seront représentées :

- Boulangerie

- Cuisine

- Coiffure

- Soins infirmiers

- Aide à la personne

- Technologie automobile

- Tôlerie carrosserie

- Métallerie

- Carrelage

- Peinture et decoration

- Fraisage

- Intégrateur robotique

- 3D Game Art

Les inscriptions sont closes pour la boulangerie, la technologie Automobile, la tôlerie, la carrosserie, et le fraisage. Les inscriptions restent ouvertes jusqu pour les autres métiers.