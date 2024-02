Frédéric Valletoux va-t-il sacrifier ses convictions ?

Onze ans à la Présidence de la Fédération hospitalière de France (FHF), chevronné du système de santé et défenseur de l'hôpital public, Frédéric Valletoux, arrive au chevet de l’hôpital. Armé de ses convictions, il a toujours mis sa voix au service de la santé et se voit ainsi récompensé par un poste de Ministre (Photo AFP)

Par là-même, une belle promotion pour la Fédération Hospitalière de France, qui fête son centenaire cette année (1924-2024). De voir son ancien président Frédéric Valletoux nommé, pour une première fois de l’histoire de la FHF, au poste de ministre délégué à la Santé et la Prévention à côté de Catherine Vautrin Ministre du Travail, de la Santé et des solidarités, lui, qui était devenu député en 2022, avec l’étiquette Horizons d’Édouard Philippe.

Aujourd'hui, le voilà au poste de Ministre délégué, que va-t-il faire entre la diversification médicale, la pénurie des médicaments, les augmentations des franchises médicales, mutuelles, transports sanitaires... ?

Lui qui fulminait, il n'a pas si longtemps en tant que Président de la FHF et député à défendre bec et ongle l'hôpital public, de s’attaquer à la problématique de gouvernance de l’hôpital, du mode de financement, le manque des soignants, la qualité de vie au travail, les salaires...etc, etc. “Tout le système de santé qui a besoin d’un remède de cheval” disait-il encore au salon SantExpo de mai, avec des nombreux syndicalistes présents.

Une question se pose, malgré la tâche ardue qui l’attend, vu le contexte actuel déployé par le 1er Ministre Gabriel Attal, va-t-il toujours rester fidèle à ses convictions ?

D’ailleurs, le Premier ministre a réuni, samedi dernier son gouvernement, au grand complet, pour fixer le "calendrier et les priorités".

Il a encore redit qu'il voulait faire de la "santé mentale" des jeunes une "grande priorité" et qu'il allait "revoir" le dispositif de soutien psychologique qui ne "marche pas".

En tout état de cause, les hôpitaux publics avec une situation financière dégradée, le manque de personnel soignant et de médecin, l’épuisement des équipes, le manque de reconnaissance, la recherche, la formation, les EHPAD, projet de loi sur la fin de vie...etc, autant de sujets qui doivent être au cœur du nouveau Ministre.

A noter quand même, que sa nomination ne fait pas l’unanimité, surtout du côté des médecins libéraux qui parlent de provocation de faire participer les médecins de ville à la permanence de soins et de supprimer en partie les actes médicaux redondants.

En forme de conclusion, le Ministre a rajouté que “sans réforme de fond, l’hôpital va dans le mur très clairement.

Le jour où l’hôpital s’effondre c’est tout le système de santé qui s’écroule”. Très bon diagnostic, mais saura-t-il se souvenir de ses convictions ? La réponse devrait arriver prochainement. Enfin espérons !

Jean Claude Comorassamy