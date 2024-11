Géraldine Drula prend les fonctions de Déléguée Régionale et de Directrice Communication - RSE

Géraldine Drula devient l'interlocutrice privilégiée du Groupe Orange à La Réunion et à Mayotte, pour les collectivités, les acteurs économiques locaux. Succédant à Daniel Ramsamy, elle a également pour mission la promotion des usages innovants, vecteurs d'attractivité et de compétitivité pour nos territoires.

Depuis son entrée chez Orange en 2000, cette diplômée d’AUDENCIA a construit son parcours dans les domaines du Marketing et de la Communication. A 47 ans, elle a successivement occupé les postes d’experts ou de responsables dans ces domaines. Il y a 10 ans, elle prend en charge la Direction de la Communication puis la Direction du Marketing et de la Formation en 2018.

Elle a notamment joué un rôle clé dans les lancements majeurs, tels que les offres mobiles Orange à La Réunion et à Mayotte, puis Sosh et récemment, la conception de l’offre Ti forfait.

Originaire de La Réunion, sa bonne connaissance des deux îles, aux réalités très distinctes lui permettra d’adapter la stratégie du Groupe aux spécificités de ces territoires.

Investie dans le mentoring, Géraldine Drula accompagne régulièrement des collaborateurs ou les publics des programmes soutenus par Orange Réunion Mayotte. Notamment, elle s’implique au service de l’égalité des chances et de la diversité qui pour elle : "est une richesse sur laquelle le monde devrait s’appuyer".

Engagée envers son territoire, la nouvelle Déléguée Régionale occupera également le poste de Directrice de la Communication et de la RSE d’Orange pour La Réunion et Mayotte. Les partenariats, les relations presse, la gestion des réseaux sociaux et les missions d’inclusion portées par l’Orange Digital Center relèvent désormais de ses compétences. Les projets à visée environnementale intègrent également les enjeux centraux de sa mission. A cette dimension externe s’ajoute également l’engagement des hommes et des femmes d’Orange Réunion Mayotte, via la communication interne.