La 5G offerte aux abonnés 4G jusqu’au 8 septembre

À évènement exceptionnel, dispositif exceptionnel. A partir du 18 juin et jusqu’au 8 septembre 2024, Orange ouvre son réseau 5G à ses clients 4G, sans coût supplémentaire, grand public comme professionnels1

L’objectif de cette démarche est de permettre à ces clients Orange de profiter d’une connectivité plus fluide pendant les Jeux de Paris 2024.

Avec la 5G Orange, les clients bénéficient d’un réseau mobile plus rapide. Ils pourront ainsi suivre les épreuves des Jeux de Paris 2024 en direct et en HD depuis leur mobile, partager leurs émotions sur les réseaux sociaux et télécharger du contenu en quelques secondes ! La connexion en 5G est par ailleurs 10 fois plus efficace énergétiquement que les technologies précédentes.

Une opération inédite, sans surcout complémentaire, et sans changement d’offre

Cette offre spéciale concerne l’ensemble des clients Orange et Sosh réunionnais qui disposent d’un forfait bloqué ou avec abonnement et ne s’applique pas aux offres prépayées telles que Mobicarte. La seule condition pour en bénéficier est de disposer d’un mobile compatible 5G.

Concernant la consommation internet, les volumes inclus dans chaque offre s’appliquent.

Chaque client sera informé par SMS et aucune démarche ne sera nécessaire en fin d’opération.

"Orange développe depuis plus de 20 ans un savoir-faire unique en connectivité des grands événements. En tant que Partenaire Premium et Fournisseur Officiel des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, Orange a mis au service de cet événement majeur son expertise et sa capacité d’innovation, pour permettre une couverture sans précédent via la technologie 5G. Le dispositif déployé pour Paris 2024 est exceptionnel.

L’ensemble des équipes d’Orange collaborent avec les 1.000 hommes et femmes mobilisés dès à présent sur le terrain pour faire rayonner cet événement mondial et rendre accessibles ces moments sportifs historiques à plusieurs milliards de téléspectateurs autour du globe" déclare André Martin, directeur général d’Orange Réunion et il ajoute "Comme l’a exprimé Jean-François Fallacher directeur exécutif CEO d’Orange France, "La connectivité et les services sont le

socle de ces Jeux. C’est pour cela que nous avons choisi d’ouvrir notre réseau 5G à nos clients 4G". Ainsi à La Réunion, les clients Orange pourront bénéficier d’une expérience inédite".

Remise des prix aux gagnants du jeu-concours "Vivez les Jeux Olympiques Paris 2024 avec Orange !"

4 gagnants à La Réunion et 1 à Mayotte profiteront d’un voyage avec un accompagnant de leur choix en formule Vol + Séjour de 3 jours / 2 nuits dans un hôtel 3* ou 4* + Billets pour assister à des épreuves à médailles.

"Nous sommes ravis que l’esprit des jeux soit aujourd’hui présent grâce à la présence de Daniel Sangouma, athlète sprinter, premier médaillé olympique de La Réunion et nous remercions Zaïdou Tavanday qui représente l’école de l’excellence sportive à Mamoudzou et qui est venu avec 6 jeunes sportifs de toutes disciplines participer à notre remise des prix" a exprimé André Martin, directeur général d’Orange Réunion Mayotte.

"En tant que partenaire officiel des Jeux Olympiques de Paris 2024, ce jeu concours est notre façon de dire merci à nos clients réunionnais et mahorais. Nous reconnaissons leur fidélité et voulons leur offrir une chance unique de vivre un événement mondial exceptionnel. Ce concours est l'expression de notre engagement à rendre leur expérience encore plus riche et mémorable, en leur permettant de ressentir toute l'excitation des JO de Paris 2024 de manière vraiment spéciale" a déclaré André Martin.

Les 5 gagnants :

Abdallah, technicien audiovisuel à Mamoudzou a invité son cousin à l’accompagner, il est enchanté que ce soit la direction de l’école de l’excellence sportive (Monsieur Zaïdou Tavanday) qui le représente.

Jean patrice, technicien en électronique à Saint-Denis

Partira avec Ulrich, son fils de 11 ans

Yohann, responsable comptable à Saint-Paul



Johny, agriculteur à Saint-Joseph



Carole, retraitée à Saint-Pierre,