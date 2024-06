L’accès des riverains sera possible

La direction régionale de routes informe les usagers que sur la RN1A aux Avirons, entre la Ravine des Sables et Bois Blanc, pour permettre des travaux de réfection des enrobés, la circulation sera interdite les nuits du mercredi 5 et du jeudi 6 juin, dans les deux sens, de 20h à 5h. L’accès des riverains au village de Bois Blanc sera possible.