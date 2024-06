Nous, peuple de la France Métisse

Nous, les réunionnais attachés au Dialogue Interculturel et au Vivre Ensemble, peuple de La France Métisse, et, habitants de l’île de La Réunion : yabs, kafs, malbars, zoreys, zoréols, créoles métissés, chinois, zarabes, malgaches, comoriens, mahorais, mauriciens, maghrébins, avec tous les autres citoyens de toutes origines, nous sommes éveillés et conscients face à la concrétisation du danger d’un Mouvement politique xénophobe qui utilise, sans vergogne, la démocratie pour prendre le pouvoir et conduire notre Nation vers le repli sur soi, vers la stigmatisation d’une partie du peuple de France, vers le chaos socio-économique, vers l’anéantissement culturel, vers l’hystérie collective tendant à réduire drastiquement le champ d’expression des libertés et des opinions alternatives à sa propre doxa. (Photo EDF - coupure d'électricité - multiprise photo Sly imazpress)

Nous, les français de 1998 et de 2018, de l’Hexagone et des Outre-Mer, de cette France du football, Black, Blanc, Beur, qui gagne, qui rayonne, qui triomphe de l’adversité, pour redonner, par le sport, l’espoir à des milliers de jeunes de notre pays, pour qu’ils continuent à croire en eux, aux valeurs d’égalité et de fraternité, pour qu’ils sachent bien qu’on s’enrichit de nos différences, pour qu’ils nourrissent l’espérance dans le chance formidable de l’ascenseur social, pour qu’ils sachent se transcender afin de donner le primat à l’esprit d’équipe, pour qu’ils comprennent que le succès réside dans les efforts répétés et inlassables, pour qu’ils croient en leur capacité de changer les choses dans ce pays qui chemine tout droit vers une énième cohabitation.

Nous, les esprits libres, éclairés, conscients et éveillés, français de toutes obédiences, de toutes les écoles de pensée, de toutes les philosophies, nous témoignons de notre attachement à l’unité de la Nation dans sa diversité, nous sommes désireux que la politique change, que le système et l’échiquier politique évoluent pour faire plus de place à des citoyens libres de toute entrave idéologique. Nous proclamons la nécessité pour que l’homme ou la femme politique exerce avec humilité les pouvoirs qui lui sont conférés par la démocratie représentative certes, mais que cette délégation de pouvoirs n’est pas une autorisation d’agir par calcul, de trahir ses électeurs ou de s’accrocher et/ou de vouloir revenir continuellement dans l’espace démocratique.

Nous déplorons qu’il ait fallu 4 alarmes (gilets jaunes, réélection par défaut en 2022 du Président sortant, usage abusif du 49.3 notamment sur la question des retraites, échec du mouvement présidentiel aux Européennes) pour que les influenceurs prennent le courage de lancer des Appels à voter.

Nous, les êtres doués de raison, savons bien que puisque tout est politique, que si nous ne nous intéressons pas à la politique, la politique s’intéressera à nous. C’est bien pour cela que depuis le 9 Juin, à l’annonce de la date de dissolution de l’Assemblée Nationale, nous avons voulu porter une voix citoyenne nouvelle et une voix de résistance qui passe indubitablement par la voie des urnes.

Nous, tous les français réunis, riches ou pauvres, croyants ou pas, pratiquants ou pas, hommes, femmes et enfants, au sein de la plupart des familles paisibles mais inquiètes tout comme au sein des familles précaires et exposées régulièrement à des phénomènes et scènes de violence, nous sommes fermement attachés au maintien de l’ordre républicain, tout comme nous pensons que ce maintien ne peut pas se faire exclusivement par le biais de l’usage systématique de la coercition et de la répression.

L’Education Nationale doit redevenir une urgence, une priorité absolue et être en mesure de rendre nos jeunes opérationnels sur les marchés du travail (au National et à l’International) !

Nous prions nos jeunes, en particulier, de rejoindre notre Collectif, en vue de pouvoir participer au renouvellement de la classe politique dont l’avenir ne peut se construire ni sur le culte d’une personnalité, ni sur une idéologie extrémiste clivante et attentatoire à l’unité de la Nation.

Nous pensons, par ailleurs, qu’il serait utile et salutaire, qu’un Grand Débat sur notre jeunesse et son avenir voit le jour dans notre pays, tout comme nous pensons que la majorité électorale doit coïncider avec la majorité sexuelle, ce qui est possible pour la seconde doit pareillement pouvoir être envisagé pour la première.

Nous estimons que « L’entrepreneuriat pour tous » doit être un vaste programme permettant à chaque citoyen de franchir le pas de la création d’une activité secondaire, en guise de complément de revenus dans un moment où la création de richesses au travers du « fait main » et de la consommation de proximité doivent primer sur le consumérisme de produits manufacturés.

Nous, citoyens aisés comme citoyens précaires, nous n’opposons pas travail et capital, puisque le premier capital est humain. Nous savons que le pays a besoin de travailleurs qui se consacrent à des métiers pénibles sans obtenir la reconnaissance de la société qu’ils mériteraient pourtant, nous savons que la France a aussi besoin d’entrepreneurs audacieux et souvent esseulés, qui prennent leur courage à deux mains pour faire réussir et décoller leur entreprise. C’est ce pourquoi, nous ne nous inscrivons pas dans la dualité, mais dans la complémentarité des rôles et dans la nécessité de revaloriser la valeur-travail quand les fins de mois sont aussi effrayantes que la perspective de la fin du monde de l’abondance ou de la fin du monde tout court.

Nous, artisans de la paix, condamnons avec la plus grande fermeté la lâcheté du 7 Octobre 2023 commise à l’encontre des juifs en Israël, tout comme nous condamnons l’inertie mondiale qui ne permet pas de mettre fin à l’engrenage de cette guerre asymétrique qui conduit au génocide d’un nombre considérable de palestiniens. De même, nous appelons à la libération inconditionnelle des otages.

Tout comme nous sommes sensibles et vigilants à la guerre de la Russie contre l’Ukraine qui risque, si elle dure et se durcit, d’être une source d’inquiétude grandissante pour l’Europe qui a besoin, plus que jamais, de paix et de stabilité, et, non pas d’un embrasement général qui nous mènerait tout droit aux portes d’une 3ème guerre mondiale en gestation. Une perspective qui ne peut être évitée que par l’élection d’une majorité parlementaire plurielle, responsable et soudée en faveur de l’avènement d’un projet social, solidaire, apaisé et cohérent.

Nous, citoyens français, refusons le piège de l’immobilisme et de l’abstentionnisme, de même que nous refusons toute forme de compromission avec le populisme en vogue dans toute l’Europe, qui tromperait les électeurs, car mâtinée de démagogie sans fin signant ainsi l’aporie démocratique, nous exigeons, en effet, un sursaut électoral et une recomposition du système politique autour des vraies attentes des citoyens et de leurs légitimes aspirations.

Nous, qui avons pris acte de la recomposition du champ politique entre mondialistes, altermondialistes et identitaires et face à l’incertitude de l’obtention d’une majorité claire digne d’une vraie cohabitation, nous appelons les abstentionnistes à se rendre massivement aux urnes les 30 Juin et 7 Juillet prochains. L’avenir de notre pays ne peut pas nous conduire à un rétropédalage dans le temps, à un anachronisme appauvrissant ou à un repli de la Nation sur elle-même.

Nous, signataires de cette pétition, ne sauraient être responsables collectivement des prises de position, des agissements et des écrits d’autres signataires de celle-ci qui contreviendraient à l’esprit de la présente pétition, animé par le désir de concorde, de paix sociale, d’unité, de fraternité, d’humanisme et de justice sociale.



Au nom du Collectif « France Métisse »