Orange à La Réunion désigné meilleur réseau mobile pour les usages 5G

L’Arcep, l'Autorité de régulation des communications électroniques, a publié ce 25 juillet les résultats de son enquête annuelle sur la qualité des services mobiles des opérateurs télécom à La Réunion et à Mayotte. Pour la première fois à La Réunion, l’ARCEP mesure la technologie 5G et souligne le leadership d’Orange sur les performances de son réseau mobile 5G sur l’île. Il maintient sa première place (ex-aequo) pour la qualité de son réseau mobile depuis 2018. Nous partageons le communiqué ci-dessous (Photo : AFP)

Au terme de plusieurs semaines de tests réalisés sur tous les territoires ultra-marins entre janvier et mai 2024, 528 000 mesures auront permis à l’ARCEP de déterminer la performance des opérateurs télécom des DROM. L’analyse qui comportait cette année de nouveaux indicateurs, portait sur les services les plus utilisés tels que : navigation web, visionnage de vidéos, téléchargement, appels vocaux et réception de SMS.

Orange, réseau mobile numéro 1 ex-aequo à La Réunion, en tête pour la 6ème fois depuis 2018

Depuis 2018, Orange se tient en tête du classement établi par l’autorité de régulation. Cette année, Orange monte pour la 6 ème fois sur la première marche du podium en arrivant 1 er ou 1 er ex-aequo sur la plupart des critères mesurés.

- Orange offre la meilleure performance 5G à La Réunion -

Cette année, l’ARCEP intègre des mesures spécifiques sur la technologie 5G. Sur ces mesures, Orange à La Réunion offre les meilleures performances sur 100% des indicateurs spécifiques à cette technologie mesurée pour la première fois sur l’île, avec des débits nettement supérieurs à ceux de ses concurrents. L’ARCEP précise ainsi dans son communiqué de presse : « L’enquête montre que la technologie 5G permet d’atteindre de meilleurs débits, tout particulièrement sur le réseau d’Orange, qui se place premier sur cet indicateur. »

- Orange offre à la Réunion la 5G à tous ses clients 4G pendant les Jeux Olympiques sans coût supplémentaire -

Annoncé le 14 juin dernier, Orange à La Réunion a ouvert son réseau 5G à ses clients 4G, sans coût supplémentaire, grand public comme professionnels, et ce jusqu’au 8 septembre 2024.

André Martin, directeur général d’Orange à la Réunion a commenté : « C'est avec une grande fierté que nous accueillons ces résultats qui prouvent une fois de plus l’engagement d’Orange pour offrir à ses clients la meilleure expérience mobile à La Réunion. Cette réussite, nous la devons à la mobilisation et l’expertise de nos collaborateurs qui se surpassent chaque jour pour répondre aux attentes de nos clients. Nos efforts sont à présent tournés vers la 5G, que nous continuons de déployer sur un rythme soutenu pour que les Réunionnais en profitent où qu’ils soient sur l’île. Nous sommes fiers que l’ARCEP salue notre avance sur la 5G, et nous sommes heureux d’en faire bénéficier sans surcoût tous nos clients 4G à La Réunion pendant la période des Jeux olympiques ».

Liens vers les résultats ARCEP