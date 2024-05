Orange lance le Ti Forfait mobile avec un accompagnement gratuit pour les parents

Orange à La Réunion lance "Ti Forfait" et propose des conseils et services gratuits en boutique pour accompagner les parents qui souhaitent équiper leur adolescent de leur premier mobile. Nous publions ci-dessous le communiqué de Orange Réunion (Photo d'illustration : www.imazpress.com)

Le smartphone peut être source d’anxiété pour les parents qui souhaitent protéger leurs enfants de toute forme de harcèlement et d’une addiction aux écrans.

Lina M., mère de Lukas qui entre bientôt en 6ème, s’interroge ainsi : "Je suis très partagée, nous comprenons que notre fils ait très envie d’un smartphone pour son entrée au collège, et c’est utile car cela nous permet de rester en contact avec lui. Mais quand on voit la violence entre les jeunes qui se déroule sur les réseaux sociaux, on veut vraiment le protéger."

Pour accompagner les parents qui vont franchir le pas du premier mobile pour leur adolescent, Orange Réunion lance le Ti Forfait, un forfait spécialement adapté aux usages data modérés puisqu’il n’inclut que 1 gigaoctet d’internet mobile.

En boutique, les parents bénéficieront de conseils et services pour mieux appréhender l’entrée de leur adolescent dans la vie numérique. Il s’agit de mettre en place les bonnes règles et d’encourager leur enfant à adopter les bons comportements en ligne comme à la maison.

Concrètement, Orange sensibilise les parents sur l’importance de l’installation d’un contrôle parental et sur la configuration d’un temps d’écran journalier. Le 3018 est rappelé, numéro unique pour les jeunes victimes de harcèlement et de violences numériques. André Martin, directeur général d’Orange Réunion, explique : "Nous avons tous été confrontés à ces questions sur le bon moment et les bonnes conditions pour offrir le premier smartphone à un ado. Il s’agit d’être responsable et de responsabiliser notre ado. C’est pour cela que nous avons décidé d’approcher le sujet par les parents, avec des conseils et des services gratuits, ainsi qu’un forfait pensé pour eux, le Ti Forfait".

En plus de conseils et services gratuits, Orange propose en boutique et sur son web en version téléchargeable un contrat de confiance entre les parents et l’enfant, détaillant les principaux engagements de base, et offre une boîte « détox digitale » pour que les écrans soient rangés à la maison, et ne soient pas toujours dans les mains des adolescents (dans la limite des stocks disponibles).

Orange à La Réunion réitère ainsi sa raison d’être, "être l’opérateur de confiance qui donne à chacune et chacun les clés d’un monde numérique responsable", et son engagement "#forgoodconnections" récemment illustré à Saint-Denis par l’événement Good Connections qui s’est déroulé le 15 mai dernier sur le stade de Champ Fleuri avec plus de 200 enfants sensibilisés aux risques du cyberharcèlement.

Tous les conseils peuvent être retrouvés dans l’espace Parents sur le site Orange Réunion (www.orange.re).