Orange lance son nouveau Décodeur TV 6 : plus performant, plus intuitif et écoconçu

Orange lance le nouveau Décodeur TV 6, alliant puissance, compacité et sobriété énergétique. Ce décodeur permet de profiter de tous les contenus de la TV d'Orange, dont les dernières applications des services de streaming, avec une expérience fluide et simple. Il a été conçu dans une démarche d’éco conception afin de limiter son impact environnemental tout au long de son cycle de vie. Nous publions ci-dessous le communiqué d'Orange Réunion (Photo : Orange Réunion)

Le Décodeur TV 6 est proposé à La Réunion et Mayotte avec les offres premium. A La Réunion avec les offres Livebox ADSL, Livebox Fibre et Livebox Fibre Plus. A Mayotte avec les offres Livebox Classik et Magik.

- Une expérience utilisateur optimisée grâce à un décodeur ultra performant -

Avec son processeur de dernière génération et sa grande capacité mémoire, le Décodeur TV 6 permet de profiter d’une expérience encore plus fluide et intègre les dernières versions des applications SVOD (Netflix, Disney+, Prime Vidéo, Paramount+) pour la meilleure qualité d’image, les interfaces les plus récentes et les dernières fonctionnalités.

Grâce au Wifi 6 intégré, le Décodeur TV 6 offre une réception améliorée et une stabilité accrue pour les programmes TV et les contenus en streaming.

- Une expérience simplifiée avec Alexa en mains-libres -

Avec Alexa intégrée et la recherche unifiée d’Orange, le Décodeur TV 6 offre la meilleure expérience Orange, permettant de piloter le décodeur à la voix en "mains libres" et de trouver facilement un programme à regarder parmi toute l’offre de la TV d’Orange, même dans des environnements bruyants.

- Une démarche d’écoconception certifiée par le Bureau Veritas -

Le Décodeur TV 6 a été conçu dans une démarche d’écoconception reconnue par la certification "Footprint Progress" du Bureau Veritas.

Cette démarche a permis une réduction de 41% de l’impact carbone par rapport au modèle précédent :

-Des coques composées à 100% de plastique recyclé et recyclable, amovibles pour améliorer sa réparabilité ;

- Une réduction moyenne de 70% de la consommation électrique grâce une plus grande sobriété lorsqu’il est allumé et grâce à son mode économie d’énergie;

- Un packaging sans suremballage, léger et compact. Il est fabriqué en carton d’emballage recyclé et issu de forêts gérées durablement, avec utilisation d’encre végétale.

Avec le Décodeur TV 6, Orange est le premier opérateur en France à obtenir une certification aussi exigeante, avec des résultats aussi notables. Cela atteste de l’engagement d’Orange et Alexa : Sous réserve de disposer d’un compte Amazon et d’activer Alexa. Amazon, Alexa et tous les logos associés sont des marques d'Amazon.com, Inc. ou de ses sociétés affiliées.

- Un nouveau design élégant -

Le design du Décodeur TV 6 a été pensé pour s’intégrer au mieux dans le logement des utilisateurs. Il se distingue par sa forme compacte et son coloris neutre. Il s’inscrit dans la continuité des codes stylistiques adoptés avec la Livebox 6 et la Livebox 7.

Et toujours, les contenus et fonctionnalités incontournables de la TV d’Orange

Avec le nouveau Décodeur TV 6, il est possible d’accéder à tous les services de la TV d’Orange : plus de 300 chaînes, l’accès en option à des nombreux bouquets et services de vidéo par abonnement (Netflix, Disney+, Prime Vidéo, Paramount+), les offres de CANAL+, la Vidéo à la Demande, le Replay, sans oublier les Jeux Vidéo, les radios, Deezer et YouTube.

Le Décodeur TV 6 est compatible avec les technologies Ultra HD et Dolby Atmos. Avec le contrôle du direct, il est possible de mettre en pause un programme TV en cours de diffusion ou de le reprendre depuis le début à tout moment. Le Décodeur TV 6 propose aussi jusqu’à 300h d’enregistrement, visionnable sur tous les écrans.