Orange ouvre son réseau 5G sur la commune du Tampon

André Martin, Directeur Orange Réunion Mayotte, a inauguré ce mercredi 28 août 2024, le réseau mobile 5G au Tampon en présence du maire de la commune, Patrice Thien Ah Koon et des élus locaux.

L’arrivée au Tampon de la 5G Orange, c’est permettre aux clients de bénéficier pleinement des usages de la 5G et accompagner les grands projets de la ville. La 5G ouvre la voie à de nouvelles applications pour les habitants et le tissu économique local.

Orange offre la meilleure performance 5G à La Réunion

La technologie 5G avec la fréquence 3,5 GHz apporte les meilleurs débits et offre une connexion plus fluide, avec 10 fois plus d'utilisateurs en simultané, des débits plus de 3 fois supérieurs à ceux de la 4G et un temps de latence considérablement réduit. Selon la récente enquête de l’ARCEP1 , Orange offre la meilleure performance 5G à La Réunion. A ce jour, Orange est aussi le seul opérateur à couvrir la route des plaines en 5G2.

Avec 250 relais 5G, Orange Réunion enregistre presque deux fois plus de sites équipés de cette technologie que ses concurrents.

Enfin, la 5G présente l’avantage d’être moins énergivore que la technologie précédente : ses antennes directives s’adaptent sur le réseau déjà existant et n’émettent qu’à la demande.

La 5G ouvre de nombreuses perspectives en matière de cybersécurité, de l’Internet des objets, de la médecine à distance, des véhicules autonomes et la télémaintenance pour l’industrie 4.0. Les collectivités peuvent ainsi intégrer facilement le principe de "territoires intelligents" en assurant par exemple la gestion à distance des capteurs d’eau ou de qualité de l’air.

En matière d’éducation, la 5G présente aussi des avantages comme l’explique Pascal Mouy, responsable des équipements audiovisuels du Campus du Tampon : "Avec l’arrivée de la 5G, les cours en ligne seront plus confortables pour les étudiants et les enseignants. Les “live” et les visio-conférences que nous réalisons régulièrement pourront être suivis par un grand nombre d’étudiants."

Patrice Thien Ah Koon, féru de technologie a souligné tout l’intérêt de l’arrivée de la 5G au Tampon : "Carrefour du tourisme, d’échanges culturels et commerciaux, d’éducation et de Santé, la commune du Tampon s’étend sur un vaste territoire de 165,4 km2. Le développement des nouvelles technologies et donc la 5G d’Orange, acteur historique, est un avantage indéniable et indiscutable pour notre population. Nous mobiliserons les acteurs locaux du commerce, de la télémédecine, de l’agriculture, de la restauration et du tourisme pour développer le dynamisme du Tampon autour des usages innovants permis par la 5G. Les équipes d’Orange nous ont d’ailleurs déjà présenté des solutions immersives et interactives à usage touristique."

André Martin, Directeur général d’Orange Réunion : "Orange poursuit son plan d’aménagement numérique du territoire, en coopération constructive avec les collectivités locales. Grâce à cette nouvelle technologie, particuliers et entreprises peuvent désormais explorer de nouvelles utilisations en matière de santé, tourisme et éducation. Sur ce dernier point, la 5G lève les freins de l’apprentissage à distance et de l’acquisition de compétences en mobilité. Aussi, lors des manifestations organisées sur la commune du Tampon comme : Miel vert et les Florilèges, les usagers bénéficieront d’une qualité de réseau optimale sans saturation. D’ailleurs l’ensemble des clients mobile à La Réunion pourra encore tester la 5G gratuitement jusqu’au 8 septembre dans le cadre de l’ouverture de ce réseau à l’occasion des Jeux Olympiques et paralympiques."