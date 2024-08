Orange partenaire du festival Geekali pour un usage du numérique responsable

Les 3 et 4 août à la Nordev

Ce week-end du 3 et 4 août 2024, à Saint Denis, Orange Réunion accompagne l’eSport dans le cadre du festival Geekali à la Nordev. Cet évènement regroupe à la fois la pop culture, le gaming réunionnais, le cosplay, des ateliers, conférences et opportunités de formation pour les passionnés de jeux vidéo. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photos : Orange Réunion)

Cette année, Orange Réunion propose des jeux et animations avec notamment, un espace éducatif "#ForGoodConnections" pour un monde digital plus sûr ainsi qu’une zone dédiée à Orange Digital Center, le programme gratuit créé pour un numérique utile à tous. Ce dispositif organise des actions ou des ateliers pour apprendre, développer ses connaissances et rendre le digital accessible à tous les publics.

Show Evènement en soirée, première du "Orange K-pop idols" avec des stars coréennes

Les humoristes TITI et Brice Liie, un show avec DJ Nitro et DJ Wars qui mixeront les hits de K-pop de la décennie, animeront la soirée de samedi qui s’annonce spectaculaire avec en point d’orgue, le concert du célèbre coréen KISU.

L’influenceuse Nana accueillera sur le stand d’Orange, parents et enfants pour aborder les bonnes pratiques pour un numérique en sécurité et elle rejoindra Mizu pour faire danser le public avec l’animation "JUST DANCE".

Au programme également : la lutte contre le cyberharcèlement sur les réseaux sociaux et dans le gaming à travers des jeux tels que «

Le code de la Cyber sécurité » qui permettra aux petits comme aux grands d’apprendre à circuler de manière sécurisée sur le numérique et "les magiciens du numérique", un jeu d’énigmes en mode escape game qui sensibilise les jeunes à des pratiques positives et responsables.

Retrouvez au hall A, sur le stand d’Orange, la présentation de l’offre Ti forfait qui comprend un accompagnement familial, la nouvelle offre pour la Fibre qui inclut Orange Cybersure et des jeux primés par des lots tels qu’une console PS5 ou un smartphone.