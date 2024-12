Orange se mobilise : un dispositif de solidarité pour soutenir ses clients mahorais

Orange offre la gratuité à ses clients mahorais pour leurs communications et pour prendre contact avec leurs proches.

Les clients Orange Mobile bénéficieront du dispositif suivant :

- Puce Ankili : les clients disposant d'une ligne mobile prépayée pourront passer gratuitement leurs appels et envoyer leurs SMS de façon illimitée, et profiter de 5 Go d'internet qui seront crédités automatiquement et offerts jusqu’au 31 janvier 2025

- Forfaits mobiles : les clients disposant d’un forfait bloqué ou non, bénéficieront de la gratuité* de leur abonnement, pour la période du 15 au 31 décembre 2024.

- Clients Fixes et internet : les clients (Particuliers et Pro) disposant d’un abonnement fixe ou ADSL bénéficieront de la gratuité* de leur abonnement, pour la période du 15 au 31 décembre 2024.

Ces dispositifs pourront être prolongés en fonction de l’évolution de la situation.

- 55 % du réseau mobile Orange opérationnel à Mayotte -

Au 20 décembre, les zones suivantes sont partiellement à totalement couvertes en réseau mobile. Nous rappelons que la qualité de service dépend du nombre de téléphones connectés compte tenu de l'état du réseau, avec des risques de saturaƟon.

– Pamandzi

– Dzaoudzi

– Mamoudzou

– Koungou

– Dembeni

– Bandrele

– Ouangani

– Sada

– Chiconi

– Tsingoni