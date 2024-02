RN1 à Saint-Paul : de nombreuses interdictions à la circulation de nuit

Sur la RN1 à Saint Paul, pour permettre la suite du chantier d'aménagement de mise en 2x3 voies entre Cambaie et Savannah, la circulation sera interdite dans les deux sens entre l'échangeur de l’Etang et l'ouvrage Etang Saint Paul de 20h30 à 5h les nuits des lundi 5 et mardi 6 février 2024.Par ailleurs, la bretelle de sortie de l’échangeur de Savannah dans le sens Nord/Sud ainsi que la bretelle de sortie de l’échangeur de Cambaie dans le sens Sud/Nord seront également fermées à la circulation.

Une déviation sera mise en place par les voiries communales et le routes départementales.