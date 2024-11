RN1 La Possession : circulation interdite dans les deux sens

Du mardi 12 au jeudi 14 novembre 2024 inclus, la circulation sera interdite dans les sens au droit du passage supérieur de la RN1 au niveau de l’échangeur de la Possession. Une fermeture qui aura lieu de 20h à 5h pour permettre la suite des travaux d’aménagement. Par ailleurs, les bretelles de sortie et d’insertion dans le sens Sud/Nord seront également fermées à la circulation. Une déviation sera mise en place par les RN1001, RN1E, RN1 et les voiries communales. Le réseau routier communale est également concerné par ces travaux. La plus grande vigilance est attendue quant à la signalisation sur place.