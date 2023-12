Sur la RN1 à Saint Paul la circulation sera interdite dans les deux sens entre l'échangeur de Cambaie et l'ouvrage Étang Saint-Paul de 20h30 à 5h la nuit du mardi 12 décembre suite au chantier d'aménagement de mise en 2x3 voies entre Cambaie et Savanna. Une déviation sera néanmoins mise en place dans le sens Nord/Sud par la bretelle de sortie cinéma Cambaie et la RN1A puis dans le sens Sud/Nord par l'échangeur Savanna jusqu'à celui de Cambaie en passant par les RD 2 et RD 4.