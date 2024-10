RN1002 Saint Joseph : circulation sera interdite entre le giratoire G2 et G4

Dans la nuit du samedi 26 octobre 2024, sur la RN1002 à Saint Joseph, la circulation sera interdite entre le giratoire G2 (accès à la zone commerciale Les Terrasses) et le giratoire G4 (carrefour avec la RD3) de 19h30 à 1h du matin. Une modification permettant le bon déroulement de la manifestation sportive intitulée « 17ème Rallye national de Saint Joseph ». Une déviation sera mise en place sur la RN2 et les voiries communales adjacentes. A noter que cette course concernera également des portions de routes départementales et communales. Il est donc demandé aux usagers de bien respecter la signalisation.