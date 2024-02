Sur la RN1A, pour permettre la suite des travaux de réfection de joints de chaussée et des enrobés, la circulation sera interdite entre la Ravine des Sables à Saint Leu et la Ravine du Ruisseau à L’Etang salé de 20h à 5h les nuits du lundi 12 au jeudi 15 février inclus. L’accès des riverains au village de Bois Blanc sera possible.