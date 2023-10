RN3 au Tampon : circulation interdite dans les deux sens de 20h à 5h les nuits du lundi 23 octobre au jeudi 23 novembre

Sur la RN3 au Tampon, pour permettre des travaux d'enrobés, la circulation sera interdite dans les deux sens de 20h à 5h les nuits du lundi 23 octobre au jeudi 23 novembre inclus selon l'avancement du chantier.

- au 12ème km entre le collège du 12ème et intersection Chemin Chalet ;



- au 14ème km entre intersection Chemin Chalet et l'ouvrage d'art de la Ravine des Cabris ;



- au 19ème km entre le giratoire Piton Hyacinthe et l'aire de pique-nique.



Une déviation sera mise en place par les voiries communales.