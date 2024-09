Route des Ramarins : circulation interdite entre la Grande Ravine et l'échangeur des Colimaçons et en mode bidirectionnel de 20h30 à 5h

À Trois Bassins et Saint Leu

Sur la RN1 Route des Tamarins à Trois Bassins et à Saint Leu, pour permettre des travaux de réfection de la couche de roulement, la circulation sera interdite entre la Grande Ravine et l'échangeur des Colimaçons et basculée en mode bidirectionnel de 20h30 à 5h.

- dans le sens Nord/Sud : les nuits du lundi 30 septembre et du mardi 1er octobre. Circulation basculée en mode bidirectionnel sur les voies côté montagne ;

- dans le sens Sud/Nord : les nuits du mercredi 2 et jeudi 3 octobre. Circulation sera basculée en mode bidirectionnel sur les voies côté mer.

Par ailleurs, les bretelles de sortie et d’insertion de l'échangeur des Colimaçons seront fermées.

Une déviation sera mise en place par les échangeurs du Barrage et du Portail.