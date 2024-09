Route des Tamarins : circulation interdite sens Nord/Sud entre l'échangeur du Barrage et des Colimaçons, les nuits du 23 au 26 septembre

Sur la RN1 Route des Tamarins, pour permettre des travaux de réfection de la couche de roulement, la circulation sera interdite dans le sens Nord/Sud et basculée en mode bidirectionnel sur les voies côté montagne entre l'échangeur du Barrage à Saint Paul et celui des Colimaçons à St Leu, de 20h30 à 5h les nuits du lundi 23 au jeudi 26 septembre inclus. Pars ailleurs, les bretelles d'insertion des échangeurs Barrage et Les Colimaçons seront également fermées dans le sens Nord/Sud. Une déviation sera mise en place par l'échangeur de l'Hermitage.