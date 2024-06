Dans le cadre du chantier de création d'une voie réservée aux Transports collectifs en site propre en continuité de celui entre le Pôle sanitaire Est et le giratoire des Plaines, des travaux préparatoires et d'aménagement sont en cours jusqu'en décembre 2024. Pour les besoins du chantier, l'accès à la rue Auguste de Villèle est fermé depuis le giratoire des Plaines de la RN2 de façon permanente. Une déviation est mise en place par la RN2 et les voiries communales.