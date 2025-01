Saint-Denis : 83 marmailles ont pris leurs fonctions au Conseil des enfants dionysiens

Ce samedi 25 janvier 2025, 83 enfants ont pris leurs fonctions au Conseil des Enfants Dionysiens, en s’engageant pour un mandat de deux ans, en présence de leur famille, de la maire Ericka Bareigts, des élus locaux et du président UNICEF Océan Indien, Eddy Hamel. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo Saint-Denis)

Avec leur écharpe multicolore de l'École du Bonheur, symbole de leur engagement, les jeunes conseillers auront pour mission de :

- Représenter leurs camarades d’écoles et quartiers,

- Proposer des projets concrets en faveur de l’environnement, du vivre-ensemble et des loisirs,

- Faire entendre la voix de leurs camarades,

- Relayer leurs préoccupations,

- Mener des actions concrètes pour construire un avenir plus solidaire et durable.

En offrant aux jeunes une véritable tribune, Saint-Denis favorise leur participation citoyenne et les sensibilise à la démocratie locale, afin qu'ils deviennent des acteurs responsables de leur commune et de leur avenir.