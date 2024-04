Saint-Denis : circulation interdite dans le sens Nord/Est entre les giratoires Foucherolles et Cerf les nuits des 29 et 30 avril

Sur la RN6 à Saint Denis, pour permettre la suite des travaux d'étanchéité et de réfection des joints de chaussée sur l’ouvrage d’art de la Ravine du Chaudron, la circulation sera interdite dans le sens Nord/Est entre les giratoires Foucherolles et Cerf, de 20h à 5h les nuits des lundi 29 et mardi 30 avril, ainsi que la nuit du jeudi 2 mai.

Une déviation sera mise en place pour les véhicules légers par la RN102 jusqu’au giratoire Cerf, et pour les poids lourds de plus de 3,5 tonnes par la rue Victor Schoelcher, la rue du Karting et la RN2 jusqu’à l’échangeur de Gillot.