Ce samedi 11 mai 2024, Kar a van La Kour accueillera, pour sa deuxième de l'année, le groupe Baster, qui fête ses 40 ans de carrière, au Terrain Noir du Bas de la rivière, à Saint-Denis. Durant cette soirée, vous retrouverez, en plus du concert, food trucks, jeux lontan, activités sportives et culturelles, et des stands de forains. Nous publions le post de la ville de Saint-Denis ci-dessous (Photo : www.imazpress.com)

Horaires : 17h à 21h