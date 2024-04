Saint-Paul : circulation interdite dans le sens Nord/Sud entre l’échangeur de Cambaie et l’ouvrage de l’étang Saint Paul de 20h à 5h le 15 et 16 avril

Sur la RN1 à Saint Paul, pour permettre la suite du chantier d'aménagement de mise en 2x3 voies entre Cambaie et Savanna, la circulation sera interdite dans le sens Nord/Sud entre l’échangeur de Cambaie et l’ouvrage de l’étang Saint Paul de 20h à 5h les nuits des lundi 15 et mardi 16 avril.

Par ailleurs, les nuits des mercredi 17 et jeudi 18 avril, la bretelle d'entrecroisement du cinéma Cambaie sera fermée dans le sens Nord/Sud et la voie de droite sera neutralisée sur la section courante de 20h à 5h.