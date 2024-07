Saint-Paul : circulation interdite du lundi 29 juillet au vendredi 2 août inclus, de 20h30 à 5h

Sur la RN1 à Saint Paul et au Port, pour permettre la suite du chantier d'aménagement de mise en 2x3 voies, la circulation sera interdite du lundi 29 juillet au vendredi 2 août inclus, de 20h30 à 5h.

- dans le sens Nord/Sud entre l’échangeur de Sacré Coeur et l’ouvrage d’art Etang Saint Paul les 29 et 30 juillet et entre l’échangeur de Cambaie et l’ouvrage d’art Etang Saint Paul les 31 juillet et 1er août ;

- dans le sens Sud/Nord entre l’ouvrage d’art Etang Saint Paul et l’échangeur de Cambaie.

Des déviations seront prévues dans le sens Nord/Sud par la bretelle de sortie de l’échangeur de Cambaie, et dans le sens inverse par l’échangeur de Savanna.