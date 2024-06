Saint-Paul : circulation interdite entre l'échangeur de Savanna et celui de Cambaie de 20h30 à 5h sur la RN1

Pour permettre des travaux d'urgence de réparation de joints de chaussée sur l'ouvrage de Savanna les nuits du mercredi 26 et jeudi 27 juin 2024, la circulation sera interdite entre l'échangeur de Savanna et celui de Cambaie sens Ouest/Nord de 20h30 à 5h. Une déviation sera mise en place par la RD4 et la RD2 jusqu'à l'échangeur de Cambaie.

Pour rappel, des travaux sont prévus ce mercredi 26 juin entre Cambaie et Sacré Coeur avec une fermeture de la RN1 également dans le sens Ouest/Nord. La déviation se fera par la RN7 axe mixte.