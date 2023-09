Saint-Paul : circulation interdite entre l'Etang Saint Paul et l'échangeur de Cambaie les nuits du lundi 2 au jeudi 5 octobre

Sur la RN1 à Saint Paul, dans le cadre du chantier d'aménagement de mise en 2x3 voies entre Cambaie et Savanna, pour permettre des travaux préparatoires (marquage temporaire et pose de BT3 en TPC), la circulation sera interdite entre l'ouvrage Etang Saint Paul et l'échangeur de Cambaie dans le sens Sud/Nord, de 20h30 à 5h les nuits du lundi 2 au jeudi 5 octobre inclus.

Une déviation sera mise en place par l'échangeur de Savanna, la RD 4, la RD2 jusqu'à l'échangeur de Cambaie pour reprendre la RN1 en direction du Nord.

Par ailleurs, la bretelle de sortie de Cambaie/collectrice CHOR sera également fermée dans le même sens.

Attention, la zone Cambaie/Savanna sera en travaux pendant plusieurs mois ; les différentes phases du chantier seront communiquées à l'avancement.

Il est demandé aux usagers d'être collaboratifs et soucieux de la signalisation provisoire qui sera mise en place pendant cette période.