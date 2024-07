Sur la RN1 sur les communes du Port et de Saint Paul, pour permettre la création d'une piste cyclable, la circulation sera interdite entre Sacré Coeur et Cambaie, sens Nord/Ouest, de 20h à 5h les nuits du lundi 29 et du mardi 30 juillet. Une déviation sera mise en place par la RN7 Axe Mixte.