Saint-Paul : route fermée entre l’échangeur Sacré Cœur et Savanna dans le sens Nord/Sud la nuit du 8 octobre

Sur la RN1 au Port et à Saint Paul, pour permettre des travaux de création d'une piste cyclable, la route sera fermée à la circulation entre l’échangeur Sacré Cœur et celui de Savanna dans le sens Nord/Sud la nuit du mardi 8 octobre de 20h à 5h. Une déviation sera mise en place par la RN7 Axe Mixte puis la RD2 et RD4. Par ailleurs, la voie de droite sera neutralisée dans le sens Sud/Nord entre Savanna et la collectrice du CHOR. Pour rappel, les bretelles de sortie et d'insertion de l'échangeur de Cambaie resteront fermées à la circulation dans le sens Nord/Sud, les nuits jusqu’au jeudi 10 octobre inclus de 20h à 5h.