Sur la RN2 à Sainte Marie et Sainte Suzanne, pour permettre la suite des travaux de création de la Voie Vélo Régionale, les bretelles de l’échangeur de la Ravine des Chèvres dans le sens Nord/Est et celui de Franche Terre dans le sens Est/Nord seront fermées à la circulation de 20h à 5h la nuit du mercredi 18 octobre. Une déviation sera mise en place par les échangeurs amont et aval, ainsi que sur le réseau secondaire.