Sur la RN1A à St Leu et à l'Etang Salé, pour permettre des travaux de réfection de joints de chaussée et des enrobés, la circulation sera interdite entre le giratoire Stella et le giratoire du Rotary Etang les nuits du lundi 5 au vendredi 9 février, de 20h à 5h. Une déviation sera mise en place par la RN1. L’accès des riverains au village de Bois Blanc sera possible du côté de l’Etang Salé.