Victoire du sports : Alizée Morel, championne des champions 2023

La soirée des Victoires du Sport a honoré le mouvement sportif ce vendredi 17 mai 2024 à la Cité des Arts à Saint-Denis. Douze prix ont été remis dont le plus emblématique, le Trophée du Champion des Champions, a été décerné à la nageuse Alizée Morel, dix fois médaillée d’or aux derniers Jeux des îles qui se sont déroulés à Madagascar. La Jeanne Natation (le Port) a été élue club de l'année (Photo www.imazpress.com)

La Cité des Arts accueillait vendredi soir la cérémonie des Victoires du Sport, dont la dernière édition remontait à 2011. Sous l’impulsion du Cros, co-organisateur de la soirée avec Ilop Sport, ces récompenses ont donc été remises au goût du jour, douze ans après, pour célébrer le sport réunionnais dans toutes ses dimensions, avec des trophées décernés à la fois aux meilleurs sportifs de l’année dans neuf catégories distinctes mais aussi aux bénévoles méritants et au club de l’année.

Un jury d’experts avait au préalable dressé la liste des nominés. Il ne restait plus qu’à connaître le verdict et les vainqueurs de chacune des catégories, dont la plus emblématique, le Trophée du Champion des Champions de l’année 2023.

Devant près de 400 personnes rassemblées dans la salle dionysienne, les caméras ont capté les beaux moments d’émotion de la cérémonie comme lorsque Margaret Gustave, athlète de sport adapté, qui concourait dans la catégorie parasport féminin, s’est vue remettre le précieux trophée récompensant ses performances dont son titre de championne de France sur 100m sport adapté.

La fraîcheur de Margaret sur la scène a littéralement emporté l’assemblée, qui s’est levée pour l’ovationner afin de lui témoigner son affection.

Mais cela n’a pas été le seul moment de grâce d’une soirée en tous points réussis. La joie de Julien Samourgompoullé, vainqueur de la catégorie champion péi, célébré par la petite cohorte de ses supporters présents dans la salle, qui ont acclamé le médaillé d’or de boxe des derniers Jeux des îles, a été un autre instant rafraîchissant de cette soirée.

- Deux champions péi ex-aequo -

Le boxeur dionysien a d’ailleurs partagé sa victoire avec le pilote de rallye Thierry Law-Long, et ses six titres de champion de la Réunion consécutifs, pour la seule Victoire du Sport, ex-aequo de la soirée.

Chez les championnes péi, la championne du monde de longboard 2023, Alice Lemoigne, qui n’a pas pu être présente, l’a emporté. C’est Robert Boulanger qui est venu chercher la récompense à sa place. Le vice-président de la Ligue de surf n’a pas oublié de mentionner sa joie de voir sa discipline, sortie de la grave crise requins qu’elle a subie de plein fouet à partir de 2011, honorée de la sorte.

Une crise requins qui avait failli coûté la vie à Laurent Chardard, mutilé et amputé du bras et de la jambe. Ce dernier s’en est relevé à tel point qu’il est devenu plusieurs années après l’un des leaders de la natation handisport de son pays, champion du monde du 50m papillon en 2023, qualifié pour les Jeux de Paris, et donc célébré comme il se doit avec une Victoire en parasport masculin.

Décidément, la natation a été à l’honneur ce vendredi soir, puisque dans la catégorie championne jeune, c’est la nageuse, formée au NSDR (Saint-Denis), désormais pensionnaire au centre national d’entraînement de Font-Romeu, Rosalie Abel-Thiébaut, qui a été distinguée.

Prise par un stage de préparation qui doit l’amener à disputer les championnats d’Europe juniors de natation en Lituanie cet été en Europe, la quadruple championne de France en grand bassin, quintuple médaillée d’or en petit bassin, a été remplacée au pied levé par son père, William, sur le podium des récompenses.

Un papa forcément admiratif devant le brio de sa fille. "Je suis très content pour elle, disait-il. Petite, elle n’avait pas forcément d’aptitudes particulières. C’est vraiment le travail qui l’a amené là où elle est. Rosalie est sérieuse, courageuse et elle sait les sacrifices qu’il faut faire pour obtenir des résultats."

- La Jeanne natation club de l’année -

Autre distinction pour la natation, celle reçue par la Jeanne Natation qui s’est vue remettre le prix du Club de l’année par le jury. Un trophée d’honneur pour l’association portoise, et ses plus de 500 licenciés cornaqués par la présidente Mahdia Benhamla, qui œuvre en direction de la jeunesse de la cité maritime en lui offrant les moyens de son émancipation, grâce au travail de fourmis qu’il entreprend dans les quartiers populaires.

C’est une nageuse encore qui a reçu le trophée sans doute le plus convoité, à savoir celui de Champion des Champions. Ou plutôt championne des championnes dans ce cas.

Alizée Morel et ses dix médailles d’or aux derniers Jeux des îles de Madagascar (28 médailles d’or en quatre Jeux, excusez du peu!), ont remporté le prix suprême. Je suis très heureuse, très émue, confiait Alizée à l’issue de la cérémonie. C’est une belle consécration que je peux rajouter à ma carrière (...) C’est d’autant plus beau que j’ai dû me remettre à l’eau, perdre du poids, redoubler d’efforts pour participer aux Jeux des îles car j’avais arrêté la natation pendant un an et demi après la déception des Jeux Olympiques en 2021 (…) Mais ces Jeux des îles, j’y tenais par-dessus tout, ne serait-ce que parce que j’ai été éduquée à la créole, que je suis fière d’être réunionnaise, fière de représenter mon île à chaque fois que j’en ai l’occasion. (...) Je viens d’avoir 29 ans. Je suis en fin de carrière. Je sens que mon corps commence à être à bout. Comores, pas Comores ? Il reste trois années avant les prochains Jeux. On verra"

Le trophée champion jeune a été décerné quant à lui au vététiste Léo Abella, médaillé de bronze aux championnats du monde juniors en descente. Absent, le Saint-Paulois a été suppléé sur la scène de la Cité des Arts par Philippe De Cotte, l’ancien CTS, qui ne tarissait pas d’éloges à propos du digne successeur de Florent Payet. "Léo a un don, il travaille beaucoup et ce soir il a mis le cyclisme à l’honneur", livrait-il.

- Eliette Grondin et Georges Nacoulivala bénévoles de l’année -

Dans la catégorie équipe féminine de l’année, les basketteuses de la Tamponnaise BB et leurs douze titres de championnes de la Réunion ont été récompensées tandis que pour l’équipe masculine de l’année, c’est la sélection de La Réunion de volley-ball médaillée d’or aux Jeux des îles, qui a été plébiscitée, pour le plus grand bonheur de

Sébastien Ducange et Grégoire Capitaine, ses deux représentants présents. "Ces Jeux des îles ont constitué des grands moments de joie, des moments plus durs aussi. Mais dans l’ensemble, on a vécu une aventure extraordinaire, confiait le premier. « On a vécu toute la compétition en osmose. Un truc fort s’est créé entre nous. C’est génial d’être récompensé", jubilait le second.

Mais parce que le Cros a voulu récompenser l’ensemble des acteurs du sport réunionnais, les bénévoles qui œuvrent dans les 69 Ligues et comités du département n’ont pas été oubliés.

Deux d’entre-eux ont reçu un trophée d’honneur : Eliette Grondin, présidente de la Ligue de taekwondo chez les femmes, Georges-Marie Nacoulivala, entraîneur d’athlétisme et de sport adapté, pour les hommes.

La première citée a déclaré : "e suis très flattée par l’obtention de cette récompense mais c’est un travail d’équipe. Sans ceux qui m’entourent, je n’aurais jamais eu ce trophée". Le second a reconnu pour sa part que c’était "une très belle chose d’être reconnu par tout le mouvement sportif".

Un mouvement sportif qui par la voix de Claude Villendeuil, président du Cros, a déjà donné rendez-vous à ses sportifs l’année prochaine, pour une nouvelle édition de ces Victoires.

Le palmarès

Equipe féminine : Tamponnaise Basket-ball

Equipe masculine : sélection de volley-ball aux Jeux des îles

Championne péi : Alice Lemoigne (surf-longboard)

Champions péi : Thierry Law-Long (rallye-auto) et Julien Samourgompoullé (boxe anglaise)

Championne parasport : Margaret Gustave (athlétisme)

Champion parasport : Laurent Chardard (natation)

Championne jeune : Rosalie Abel-Thiébaut (natation)

Champion jeune : Léo Abella (VTT descente)

Champion des Champions : Alizée Morel (natation)

Bénévole femme : Eliette Grondin (taekwondo)

Bénévole homme : Georges-Marie Nacoulivala

Club de l’année : Jeanne Natation

fp/www.imazpress.com / redac@ipreunion.com