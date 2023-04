Étude du comportement des squales : 25 requins juvéniles vont être capturés, marqués et relâchés

Le conseil d’administration du groupe d’intérêt public (GIP) Centre Sécurité Requin (CSR) a approuvé le projet de relâche et marquage des requins tigre juvéniles inférieurs à 2,5m, pêchés dans le cadre du programme réunionnais de pêche de prévention du risque requin. (Photo d'archive rb/www.imazpress.com)

Depuis 2018 ce programme de "pêche de prévention vise à réduire le risque requin pour les usagers de la mer, tout en limitant les impacts sur l’écosystème réunionnais."

Dans ce cadre, il est prévu:

· Un prélèvement ciblé des animaux potentiellement dangereux appartenant aux espèces de requin (bouledogue et tigre) présents près de nos côtes, à proximité des zones de pratiques d’activités nautiques exposées à cet aléa.

· Un suivi scientifique continu qui vise à améliorer son efficience et son ciblage.

- Le centre sécurité requin (CSR) a également mis en place une base de données des interactions humains-requins qui permet de suivre sur le long terme l’évolution du risque requin à La Réunion" indique la préfecture.

Le centre a constaté que :

- Depuis 1980, à La Réunion, sur 56 événements recensés de morsure de requin sur un être humain (ou leur équipement individuel), l’espèce de requin impliquée a pu être déterminée dans 42 cas. Il s’agissait de requins appartenant à l’espèce bouledogue dans 27 cas (64%) et à l’espèce tigre dans seulement 5 cas (12 %), et autres espèces 10 cas (24%).

- Depuis 1980, 100 % des requins tigre impliqués dans une attaque avec morsure à La Réunion ont des tailles supérieures à 2,5 m.

Pour rappel, depuis 2011, 24 attaques de requins ont été constatées dont 11 mortelles. La dernière en date remonte à 2019, où un surfer expérimenté a perdu la vie à Saint-Leu.

- Le requin tigre est impliqué dans 3 attaques mortelles (1989, 1996 et 2011) impliquant toutes des requins d’une taille d’au moins 3 m.

- Depuis 2011, il y a eu 1 seule attaque mortelle par un requin tigre de plus de 3,5m à Etang-Salé.

- Dans les programmes de pêche de CAPREQUINS 2 (2014-2016), les requins juvéniles tigre inférieurs à 2,5 m étaient déjà relâchés.

- Les requins tigre sont principalement capturés à la côte pendant la nuit et quasiment jamais en journée.

- Dans le cadre du programme Connaissance de l'écologie et de l'Habitat de deux espèces de Requins Côtiers sur la côte ouest de La Réunion (CHARC), il a été montré qu'en journée, il y avait une très faible détection des requins tigre proche des côtes.

- Le Conseil Scientifique d’Experts du GIP CSR composé d’experts sud-africains et australiens, qui gèrent le risque requin depuis des décennies, a approuvé de manière unanime la relâche et le marquage de requins tigre juvéniles.

- En Australie, en Afrique du Sud et au Brésil, la relâche des tigres a déjà été expérimentée sans augmenter le risque d'attaques.

- Une enquête locale réalisée par le centre révèle que 60% des personnes enquêtées sont défavorables aux prélèvements des requins tigre, sans distinction de taille.

Il a donc été décidé, par le CSR d'une mise en place d'un programme de recherche scientifique de relâche et de marquage de requins tigre juvéniles capturés dans le cadre du programme réunionnais de pêche de prévention. Entre fin 2023 et fin 2024, 20 requins tigre de moins de 2,5m seront marqués et relâchés pour étudier leur comportement après relâche.

Les requins tigre juvénile de moins de 2,5m capturés après la fin des opérations de marquage seront systématiquement prélevés en attendant les résultats du programme recherche.

Pour le centre de sécurité, l’objectif est "de comprendre si ces requins capturés et relâchés resteront à proximité des côtes, ou s’ils s’engageront dans une migration océanique".

"Pour cela, les requins juvéniles tigre, capturés pour cette étude scientifique, auront systématiquement un double marquage, avec d’une part :

- des marques acoustiques pour détecter leur présence proche des côtes, grâce à un réseau de stations acoustiques permettant la détection en temps réel,

- d’autre part des balises satellitaires (GPS) afin de suivre leur mouvement en permanence sur de grandes distances.

Une communication sera réalisée régulièrement par le centre sur les résultats de cette expérimentation", conlut la préfecture.