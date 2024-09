Protection contre les squales : les vigies requins renforcées et la water patrol sur la même vague

Le sous préfet de Saint-Paul, Phillipe Malizard, a annoncé ce vendredi 13 septembre 2024 la création de l’association Ressac. Dès le 1er janvier 2025 elle aura pour mission de gérer les Vigies Requins Renforcées (VRR) et la Water Patrol (WP), les deux dispositifs de sécurisation contre le risque squale. Cette création vient à la suite d'un travail de réflexion engagée depuis février 2023 entre la Ligue réunionnaise de Surf (LRS) et Leu Tropical Surf Team. L'objectf à terme est d’élargir leurs missions des deux dispositifs au sauvetage de tous les usagers de la mer (Photo rb/www.imazpress.com

Créée en août, l'association "Réseau d'éducation et de sauvetage pour la sécurité des activités côtières" (Ressac), devrait prendre la direction des deux dispositifs au 1er janvier 2025, à condition que les comités de la Ligue réunionnaise de Surf et Leu Tropical Surf Team approuvent le transfert de gestion.

"Les dirigeants sont d'accords sur le principe, mais doivent le faire valider par tout le monde" précise Phillipe Malizard.

L’association "a pour objet de diffuser entre tous ses membres les techniques et les connaissances dans le domaine du Sauvetage, du Secourisme et des missions de sécurité civile" explique-t-elle.

Elle devra "coordonner la mise en œuvre des déploiements opérationnels au sein des zones expérimentales dans la bande des 300m du littoral de La Réunion, en accord avec les plans stratégiques de sécurité, d’assistance et de secours, tout en assurant la préservation de la biodiversité marine", mais aussi "fournir une assistance immédiate lors des déploiements des dispositifs collectifs de sécurisation, en cas de demande de secours pour toute personne en difficultés dans la zone côtière jusqu'à 300 mètres au large, quelle que soit l’activité pratiquée".

Un autre axe est celui de la formation, Ressac devant "promouvoir l’aisance aquatique et les codes de conduite appropriés auprès de la population, afin de lutter contre le risque de noyade et d’accidents" ainsi qu'organiser des formations diplômantes en lien avec le secours et le sauvetage à La Réunion.

A noter qu'un nouveau spot de surf surveillé devrait ouvrir en 2025 à l’Etang-Salé. Dans le futur, l’association souhaite en ouvrir un autre à Saint-pierre en accord avec la commune. Ressac souhaite pouvoir ouvrir tous ces spots en simultané.

