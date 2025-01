Les mélodies envoûtantes d’un Réunionnais au handpan

Cet instrument ressemble à un ovni. En français, il se traduit par poële à main. Vous avez certainement déjà entendu ce son spécifique au handpan. Un son apaisant et mélodieux. Imaginez ensemble le son d'un gong, d'une harpe et d'un xylophone, vous comprendrez (un peu) quel son il donne. Vous pourrez tout de même l'entendre dans notre reel publié sur notre compte Instagram. Christophe, joueur de handpan, nous présente son instrument de musique. Christophe, di anou kisa ou lé ? (Photos vs/www.imazpress.com)

Christophe joue du handpan depuis 2 ans et demi. Il a appris à en jouer essentiellement avec des cours sur internet. Cet instrument l'a toujours attiré. Il a découvert que sa mère en avait acheté un (elle n'en jouait pas), et "je lui ai piqué" explique-t-il.

Plus tard, il achète son propre handpan (quand il a eu les moyens) en choisissant la gamme spécifique, la matière qu'il voulait. Et l'année dernière, en participant à un concours sur internet, il a remporté un handpan au tirage au sort. Même si ce dernier a été fabriqué dans un pays asiatique, il en est content mais préfère le sien, qui vient de Hongrie et qui est de meilleure qualité.

Regardez, et écoutez surtout :

- C'est quoi le handpan ? -

Le handpan est un instrument à percussions assez récent. Il a été créé en Suisse par un couple, fabriquant de steelpan (instrument de musique caribéen sur lequel on frappe avec de petits maillets) au début des années 2000. Cette musique est souvent écoutée pendant des séances de méditation, de relaxation ou encore pendant la pratique du yoga.

Il est fabriqué en acier, il est de plus en plus courant de le trouver en acier inox. Les bons handpans sont ceux fabriqués par des artisans, faits à la main. Evidemment, ils sont beaucoup plus chers. Il est possible de trouver des handpans moins chers qui sont fabriqués en Chine et à la chaine et qui sont de qualité inférieure. Il y aura une différence au niveau de la clareté du son et aussi sur la tenue de l'instrument sur le temps. Un bon acier, bien entretenu, durera plus longtemps et ne rouillera pas.

"Un handpan, ça s'entretient" explique Christophe. Il précise qu'"il faut le nettoyer après chaque utilisation et surtout ne pas le laisser dans un environnement humide ou salé". Et pour les handpan qui sont en acier mais pas en inox, il faut les graisser avec une huile neutre.

- Comment est fabriqué un handpan ? -

Le délai de fabrication peut aller jusqu'à 1 voir 2 mois s'il est fabriqué chez un artisan. Deux plaques de tôle en acier sont formées à la presse pour obtenir cette forme ronde. Ensuite, "l'artisan va presser les notes qui, en fonction de la taille, va donner l'accordage, la note particulière qu'on cherche" détaille le joueur d'handpan. L'instrument est ensuite accordé à la main. De petits coups de marteau sont frappés sur la surface proche des creux et des bosses qui correspondent aux notes de l'instrument.

Si vous souhaitez acquérir un handpan, sachez qu'il faut compter 1.200 euros (prix d'entrée) et ça peut monter jusqu'à 5.000 euros (à ce prix, l'instrument compte une vingtaine de notes).

- Le handpan, comment ça marche ? -

Les notes du handpan ce sont les petites surfaces ovales qu'on trouve un petit peu partout sur la forme cyclindrique. Chaque surface est accordée à une note particulière. Certaines sont creuses, d'autres bombées. Les surfaces creuses font des notes aigües contrairement aux surfaces bombées qui sonnent graves.

Christophe nous explique comment jouer de cet instrument : "Il ne faut pas taper fort, mais taper rapidement (avec ses doigts, sur les surfaces creuses ou bombées) pour ne pas empêcher le métal de vibrer". Le métal va résonner et cette résonnance va ressortir du trou situé sous l'instrument de musique. "On peut aussi jouer sur la partie qui n'est pas accordé (sur le métal lisse donc) pour donner un élément percussif pour donner un peu de dynamique dans le jeu".

"Lorsque l'on frappe une note, il y a plusieurs fréquences en même temps qui sont activées"

"Les notes du handpan sont des gammes particulières. "Celles-ci donnent une ambiance particulière à chaque handpan car ils n'ont pas tous les 12 notes de musique classique" nous explique Christophe. Il existe plusieurs sortes de handpan : kurde (pour les connaisseurs la gamme kurde contient toutes les notes dans la tonalité de ré mineur) ou encore Pygmy qui se base sur une gamme mineure en omettant certaines notes pour obtenir une tessiture (registre) plus large qui se rapproche de sonorités africaines.

vs/www.imazpress.com