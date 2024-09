Air Austral : de nouveaux plats signés par le chef Kévène Marimoutou

Tous les deux ans, la compagnie Air Austral change le menu proposé aux passagers de ses vols longs courriers. Pour rappel, en 2022, c'est la cheffe réunionnaise Kelly Rangama qui proposait ses plats signatures à bord. Dès ce vendredi 6 septembre 2024 et pour deux ans, si vous voyagez sur Air Austral à destination de Paris ou de Bangkok, vous pourrez déguster les plats réalisés par le chef cuisinier de l'Iloha à Saint-Leu, Kévène Marimoutou (Photos : vs/www.imazpress.com)

Kévène Marimoutou est chef cuisinier à l'Iloha depuis bientôt sept ans. Air Austral l'a choisi pour renouveler les plats proposés à leurs passagers. Pour la compagnie, Kévène incarne la cuisine réunionnaise et représente la richesse du terroir réunionnais.

Il a travaillé sur les plats de viandes qui seront proposés automatiquement aux clients de la classe club. Les passagers de la classe Confort et Loisirs bien installés dans leurs fauteuils pourront également savourer les plats gastronomiques. Il faudra cependant le réserver à l'avance et régler 32 euros par personne.

Voici tous les détails des plats communiqués par Air Austral :

- En classe Club Austral, les plats seront dévoilés progressivement. Un plat "Signature" sera systématiquement proposé à la carte et renouvelé à chaque cycle.

- L’une des créations du chef sera proposée toute l’année en pré-réservation en classe Confort jusqu’à 72h avant le départ, et parmi la gamme d'Extra Repas menu "gastronomique" en classe Loisirs.

Au départ de la Réunion vers Paris CDG et Bangkok :

• Kefta d’agneau au massalé Houmouss de pois du Cap au curcuma Harissa, pickles de betterave et gel au tamarin

• Filet de bœuf laqué au soja Sosso maïs Crumble de pignons de pin et parmesan Chou Pak-choï

• Parmentier de joue de boeuf - Mousseline de patate douce parfumée au gingembre - Chou braisé et jus à la sauce d’huîtres

• Cannellonis farcis aux champignons, sauce tomate au caloupilé, gingembre-mangue…

Pour Kévène Marimoutou, accepter cette proposition c'est pour lui accepter un véritable défi. Préparer des petits plats pour des clients d'un restaurant, ce n'est pas la même chose que de préparer des plateaux-repas pour des voyageurs.

Les exigences sanitaires sont plus drastiques au sein de la Servair (l'entreprise spécialisée dans la restauration aérienne qui prépare tous les repas pour toutes compagnies confondues).

Le chef nous explique comment il a dû s'adapter à cette nouvelle manière de travailler. Regardez :

Bertrand Guyon, directeur de la Servair, explique que le défi pour le chef Kévène était de s'adapter à la cuisson ou encore au réchauffement des plats qui est différent dans les avions. Pour le directeur de la Servair, Kévène s'est adapté à une vitesse impressionnante autant à leurs outils qu'à leur façon de travailler. Bertrand Guyon nous explique également le process dans la restauration pour l'aérien. Regardez :

Un vol vers Paris ce vendredi 6 septembre 2024 va inaugurer ces nouveaux plats signatures. Évidemment le chef cuisinier fera parti du voyage pour présenter son nouveau menu.

Voyons ce qu'en pensent les invités :

vs/www.imazpress.com/redac@ipreunion.com