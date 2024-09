"Les gouzous timbrés" envahissent les Postes de l'île

Ce jeudi 12 septembre 2024, la Poste de La Réunion a présenté un collector de huit timbres à valeur internationale en collaboration avec l'artiste Jace. C'est à la poste des Flamboyants à Saint-Denis que l'artiste et les philatélistes de l’Association Philatélique de l’Océan Indien ont pu faire le lancement des "gouzous timbrés". Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo : La Poste)

La Poste de La Réunion est fière de présenter ce collector de 8 timbres à valeur internationale, fruit d’une belle collaboration avec Jace.

Le lancement a eu lieu dès ce matin au bureau de poste de Saint-Denis les Flamboyants en présence de Jace et des philatélistes de l’Association Philatélique de l’Océan Indien.

Jace est un artiste graffeur originaire du Havre et qui vit depuis de nombreuses années à la Réunion. Connu et reconnu au niveau international, il est le créateur du célèbre gouzou, personnage orange et sans visage que l’on rencontre souvent dans les rues des villes et au bord des routes de l’ile, depuis 1992.

A la fois mixte et métissé, le gouzou représente de nombreuses émotions : malice, joie, mélancolie, rébellion ... L’humour est présent dans toutes les représentations du gouzou, qui collent très souvent à l’actualité, interpellant alors le spectateur et l’invitant à la réflexion.

Humain avant tout, le gouzou parle à chacun d’entre nous. Le gouzou est désormais présent dans une trentaine de pays et territoires, faisant de lui un ambassadeur de La Réunion : en France hexagonale, en Slovaquie, au Maroc, en Chine...

Cette collaboration est née de la volonté commune de La Poste et de Jace de préserver les trésors de la nature de La Réunion. Au-delà de cet aspect environnemental, il était également important pour La Poste et pour Jace de mettre en avant le "vivre ensemble réunionnais". En effet, l’île est une terre de métissage, née d’un brassage ethnique exceptionnel. Venue d’Afrique, d’Asie et d’Europe, la population réunionnaise a mélangé ses différentes traditions et cultures, expliquant la force du métissage de ses habitants. Les réunionnaises et les réunionnais sont un modèle de vivre-ensemble unique à travers le monde.

Par ailleurs, la proximité de La Poste, présente sur tout le territoire 6 jours sur 7, est mise en avant dans ce collector à travers les gouzous facteurs, qui sillonnent les routes de La Réunion et vont à la rencontre de la population réunionnaise au cœur même de l’île.

Pour Jace, ce collector est la concrétisation d’une envie : « Lors de ma jeunesse, je me souviens que je dessinais clandestinement mes propres timbres. Aujourd’hui, c’est avec joie que je collabore avec La Poste en toute légalité, pour faire voyager mes gouzous avec cette collection de 8 visuels aux couleurs réunionnaises. »