Saint-Denis : des marmay en sortie scolaire à la médiathèque François Mitterand

Les écoliers de l'École du Bonheur ont récemment participé à une sortie scolaire à la médiathèque François Mitterand, où ils ont assisté à une conférence de Loran Waro, historien de la Ville de Saint-Denis (Photo Saint-Denis)

La conférence portait sur les voyages maritimes et les négriers entre 1663 et 1848. À travers des cartes marines, des registres de navigation et des gravures, les marmailles ont pu découvrir les mécanismes de la traite et du marronnage et les déplacements dans l’Océan Indien.

"Cette initiative de la Ville de Saint-Denis a permis de transmettre aux plus jeunes leur histoire, en inculquant les valeurs de vivre ensemble promues par l'École du Bonheur" écrit la commune.