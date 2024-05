"Saint-Denis, une ville attractive où il fait bon vivre"

Dans le cadre d'un partenariat entre la Ville de Saint-Denis et l'Insee, une étude a été réalisée visant à fournir des réponses détaillées sur les dynamiques résidentielles entre 2016 et 2020 sur la commune. Nous publions le communiqué de la ville ci-dessous (Photo : Mairie de Saint-Denis)

Depuis plusieurs années, la Ville de Saint-Denis, capitale dynamique et coeur battant de La Réunion, se distingue par son attractivité et son cadre de vie agréable. Saint-Denis est un lieu de convergence où chaque habitant trouve sa place dans un environnement propice à l’épanouissement personnel et professionnel.

Depuis 2016, Saint-Denis attire chaque année 8 020 nouveaux habitants, témoignant ainsi de son attractivité et de la qualité de services qu'elle offre à ses résidents. Parmi ces nouveaux arrivants, 51 % habitaient déjà sur l’île, 43 % d'autres régions de France, et 6 % de l'étranger, illustrant le rayonnement national et international de la Ville.

Les arrivées des microrégions Ouest, Sud et Est, qui viennent s’installer à Saint-Denis, sont plus nombreuses que les départs de Saint-Denis vers ces microrégions. Cette tendance confirme l'attrait de notre ville, qui continue de séduire les Réunionnais de toutes parts. Enrevanche, les échanges résidentiels avec les communes du Nord restent à améliorer, un défi que nous nous engageons à relever pour renforcer encore notre cohésion territoriale.

Parallèlement, les arrivées en provenance de la France hexagonale sont en hausse. Cette tendance reflète la reconnaissance croissante de Saint-Denis comme une ville dynamique et accueillante, où il fait bon vivre et travailler. La capitale régionale accueille 6 % des nouveaux résidents de La Réunion venant de l'étranger, consolidant ainsi son statut deporte d'entrée internationale de l'île.

Saint-Denis est particulièrement prisée par les travailleurs, notamment les cadres, et les étudiants, des populations mobiles en quête de nouvelles opportunités professionnelles et académiques. Le quartier du Moufia, autour de l'Université, en est un exemple emblématique avec un nombre élevé d'emménagements.

Ce succès est le fruit d'un engagement fort de la Ville de Saint-Denis, pour offrir un cadre devie exceptionnel et des perspectives de développement à tous ses habitants. Saint-Denis continue ses efforts afin d’oeuvrer pour une ville toujours plus attractive et agréable, où chaque habitant peut s'épanouir.

Ericka Bareigts, Maire de Saint-Denis :

“Nous sommes déterminés à faire de Saint-Denis une ville d'hyperproximité, une ville du quart d'heure, où chaque résident peut trouver ce dont il a besoin à quelques minutes de chez lui. Nos politiques publiques visent à rendre la ville encore plus attractive, en développant des pistes vélo, en ouvrant des médiathèques dans les quartiers, en créant des forêts urbaines ou encore en soutenant les commerces de proximité. Les gens ont envie d'habiter à Saint-Denis, et nous mettons tout en oeuvre pour répondre à cette aspiration. ”

- Chiffres clés -

154.765 habitants au 1er janvier 2021

+ 0,9% d'augmentation par en entre 2015 et 2021

8020 personnes en moyenne viennent s'installer à Saint-Denis chaque année

6950 personnes en moyenne quittent la commune chaque année

