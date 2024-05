Amélia Tevanee et David Dalidan ont été élus Miss et Mister Saint-Denis ce samedi 18 mai 2024. Lors de cette soirée, les spectateurs ont pu assister à des défilés et performances artistiques, avant une délibération tendue, décernant les précieux titres. Nous publions le post de la ville de Saint-Denis ci-dessous (Photo : Mairie de Saint-Denis)