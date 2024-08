Aménagement à Saint-Denis : du Centre-Ville à Marcadet, en passant par la rue Roland Garros

"La Ville de Saint-Denis, ville d’hyper-proximité, est fière d'annoncer l'inauguration d'un nouveau parking moderne et sécurisé à proximité du Centre-Ville qui vient enrichir l'offre de stationnement sur notre territoire" indique la mairie de Saint-Denis dans un communiqué publié ce jeudi 22 aouû 2024. "La création en parallèle d’une voie de jonction entre la rue Roland Garros et la ruelle Pavée permettra de désenclaver et apaiser la circulation dans le quartier de Marcadet, tout en renforçant le cadre de vie des habitant.e.s de PRUNEL (Projet de Renouvellement Urbain Nord Est Littoral)" ajoute la mairie dionysienne dont nous publions le communiqué ci-dessous (Photo mairie de Saint-Denis)

Intervenir sur l'espace situé à l'arrière de l'immeuble Chambly, qui servait de parking spontané, souvent envahi par des dépôts sauvages de déchets divers et de véhicules hors d'usage (VHU) était l’une des priorités de la Ville pour cette année 2024. Cet espace de près de 3 500 m² a été acquis par la Ville avec pour objectif principal de créer une voie de liaison stratégique entre la rue Roland Garros et la ruelle Pavée, tout en réorganisant le stationnement dans la zone.

Ce projet s'inscrit dans une vision globale de réaménagement et de dynamisation de la Ville, tout en améliorant la mobilité, la sécurité et la qualité de vie des habitant.e.s.

La création d'une voie de jonction entre la rue Roland Garros et la ruelle Pavée facilite grandement les déplacements au sein du quartier tandis que la réalisation d'un parking en zone verte répond aux besoins croissants de stationnement à proximité du Centre-Ville tout en renforçant l’attractivité économique du secteur.

Ces 75 nouvelles places de stationnement, dont 4 réservées aux personnes handicapées et à mobilité réduite (PHMR), s’ajoutent au parc de 2369 places payantes (1261 en zone orange, 1108 en zone verte) du chef-lieu.

Le parking entièrement éclairé dispose également de trottoirs aménagés, sécurisant le cheminement piéton depuis la rue Maréchal Leclerc, d’arceaux pour le stationnement des vélos, offrant une solution pratique pour les cyclistes, de caméras de surveillance, assurant un haut niveau de sécurité pour les usagers et riverains.

Toujours dans sa démarche d’amélioration du cadre de vie des habitant.e.s, la Ville a mis un accent particulier sur l’embellissement du site, grâce à la plantation d’espèces endémiques adaptées au climat tropical sur tout le parking. L’aménagement d’une placette devant la crèche, créé un espace à la fois fonctionnel, agréable et sécurisé.

Ce projet, qui combine la création d'une nouvelle voie de liaison et d'un parking respectueux de l'environnement, illustre l'engagement de la Ville à transformer son territoire tout en améliorant la vie quotidienne de ses habitant.e.s.

Ericka Bareigts, maire de Saint-Denis, a déclaré : "on se retrouve aujourd’hui sur un espace qui était à l’abandon, avec des usagers détournés. On a décidé d’y investir 643 000 € pour créer un nouveau lieu de cohésion sociale. Cet endroit qui était sale et peu propice à la rencontre est désormais éclairé et sous vidéo surveillance. Pour les commerçants, 75 places de parking supplémentaires sur le bas de la rue Maréchal Leclerc c’est exceptionnel. Les habitants et les commerçants ont fait le choix de demander un parking payant pour limiter le voitures ventouse, les garages marrons et favoriser la rotation de la clientèle".