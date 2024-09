Citalis : déviations des lignes 10, 11 et 23 à Saint-Denis

A cause de la fermeture du pont de la Providence

En raison de travaux de réfection, le Pont de la Providence sera fermé à la circulation du vendredi 27 septembre 2024, à partir de 21h au lundi 30 septembre 2024, à 5h. "Ces travaux entraîneront des modifications sur les trajets des lignes 10, 11, et 23 du réseau de transport en commun Citalis" note Citalis dans le communiqué que nous publions ci-dessous (Photo d’illustration www.imazpress.com)

Ligne 10 :

• Sens aller : La ligne passera par Sécurité Sociale Boulevard Sud, Tranchée Couverte Boulevard Sud, Rue Mazagran, et Rue des Manguiers avant de reprendre son itinéraire normal.

• Sens retour : Elle empruntera Ave Maria et Tranchée Couverte Boulevard Sud.

• Les arrêts «Notre Dame», «Mondon», «Doret», et «Cité Papaya» ne seront pas desservis durant cette période.

Ligne 11 :



• Sens aller : Déviation par Château Morange, Tranchée Couverte Boulevard Sud, Rue Mazagran et Rue des Manguiers.• Sens retour : Parcours par Ave Maria et Tranchée Couverte Boulevard Sud.• Les arrêts «Notre Dame», «Mondon», «Doret», et «Cité Papaya» ne seront pas desservis.

Ligne 23 :



• Sens aller : Déviation par Rue Monseigneur Mondon, Tranchée Couverte Boulevard Sud, Rue Mazagran et Rue des Manguiers.• Sens retour : Parcours par Ave Maria et Tranchée Couverte Boulevard Sud, Rue Monseigneur Mondon.• Les arrêts «Doret», et «Cité Papaya» ne seront pas desservis.