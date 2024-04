Le vendredi 12 et le samedi 13 avril 2024, la Cité des Arts à Saint Denis organise la neuvième édition de la nuit de l'impro. Au programme, battle de danse, improvisation théâtrale etc. Cette année, les comédiens locaux seront accompagnés de l'improvisateur suisse Alain Börek et des improvisateurs québécois Amélie Geoffroy et Jonathan Peters. Nous publions ci-dessous leur post (photo rb/www.imazpress.com)