Des Electropicales pleine de surprises à Saint-Denis

Les Electropicales, l'un des plus grands festivals de musiques électroniques de l'océan Indien fêtera ses 15 ans les 13, 14 et 15 octobre 2023 sur le front de mer du Barachois à Saint-Denis. Les organisateurs promettent de nombreuses surprises et ont dévoilé les premiers noms d'un line-up "totalement inédit" ce jeudi 17 août. Entre rap, reggae et électro, le festival accueillera des artistes du monde entier mais aussi des locaux. En tête d'affiche : Manu le Malin aka The driver, DJ pilier de la scène électro française ou encore les rappeurs Leto et Kekra (Photo : Photos Gwael Desbont)

La billetterie de la quinzième édition du festival a ouvert ce jeudi avec l'annonce des premiers noms. Deux autres vagues d'annonces devraient arriver dans les prochaines semaines.

Au programme, un spectre musical assez large. "Cette année on a de l'électro jazz, de la disco, de la techno, du rap, du sound system raggae" détaille Thomas Bordese, directeur des Electropicales.

Au total, une quarantaine d'artistes nationaux et internationaux se produiront sur trois soirées d'octobre. Et la deuxième scène qui avait refait son apparition l'année dernière sera de nouveau installée pour les accueillir et permettre au public de profiter dans deux atmosphères différentes.

- Des têtes d'affiches -

Le Barachois recevra le rappeur français au visage masqué Kekra, déjà venu en 2019 mais aussi Leto, très connu aujourd’hui dans l’industrie.

Autre rappeur, cette fois américain, Cakes da Killa dévoilera sa fusion des genres hip hop, house et dance électronique.

"L'artiste s'est fait connaître dans "l'explosion queer" de la musique hip hop issue de New York en 2012 et fait partie des artistes crédités pour la tendance actuelle à l'acceptation des personnes LGBT dans la communauté du rap" présentent les organisateurs du festival.

Côté électro, Manu le Malin ou The driver, producteur et disc-jockey de techno hardcore français, sera de la partie. Issu du mouvement rave et free party, il est souvent considéré comme le représentant de la techno underground française de par sa technicité aux platines vinyles. Il propose également une techno plus lente mais toujours sombre et industrielle sous son alias The Driver.

Le DJ, compositeur et musicien Myd, connu notamment pour son titre "The Sun" rejoint également le line-up.

- Des artistes péi -

Les artistes réunionnais seront eux aussi au rendez-vous dans le rap comme dans l'électro représentant 50% de la programmation.

Nans, jeune rappeur Saint-Louisien montera sur scène entre Kekra et Leto. Il a notamment collaboré avec Dj Sebb pour qui il avait été le coup de cœur pendant un concours de freestyle.

So watts, le collectif de DJs / Producers réunionnais, installera quant à lui une ambiance tropicale décalée avec de la trap, de l'afro house, du hip hop, du reggaeton et bien d’autres rythmiques.

Le public pourra également (re)découvrir le sound system reggae made in Réunion, Equality HiFi, habitué des Electropicales.

Les organisateurs ont révélé ce jeudi soir qu'une centaines de places avaient déjà été vendues. Entre 5.000 et 6.000 personnes sont attendus par jour.

Si le point d'orgue des 15 ans est prévu sur ces trois jours, les Electropicales 2023 commenceront dès le 4 octobre à Saint-Denis.

- Des surprises et encore des surprises -

Cette année, les organisateurs ont prévu de nombreuses surprises gratuites dans plusieurs quartiers de la ville. "On avait vraiment envie de faire un cadeau à nos festivaliers et rendre un peu ce que les gens nous ont donné pendant 15 ans" a exprimé Thomas Bordese.

Des concerts au théâtre Canter à l'Univesité du Moufia, un jedi jazz revisité au sabre électronique sur les berges de la rivière Saint Denis et une soirée Art Digital dans le quartier des Camélias seront organisés.

Pendant le festival aussi le public n'est pas à l'abri de surprises notamment sur la scénographie, assurée par Stage OI qui a carte blanche.

Et pour le dimanche, jour pour lequel aucun artiste n'a encore été annoncé, c'est "la cerise sur le gâteau" lance Thomas Bordese qui annonce la venue d'un grand DJ intergénérationnel et grand producteur de musique qui sera dévoilé en dernière minute.

Le programme du festival ci-dessous

ELECTROPICALES > PARTIE I :

> 4 octobre de 19h00 à 23h00. En partenariat avec le Théâtre Canter

BEFORE des ELECTROPICALES > un concert « découverte locale » sur un espace scénique dédié du théâtre Canter à la faculté du Moufia à Saint-Denis.

19h00//20H30 > Sedjem (Ile de la Réunion)

20h30//22H00 > Da Skill (Ile de la Réunion)

> 5 octobre de 19h00 à 21h00. En partenariat avec la ville de Saint-Denis

JEDI JAZZ BY ELECTROPICALES > Une scène Electro Jazz d’avant-garde pour public averti ou curieux avec un spot sur les berges, sous le pont de la rivière Saint-Denis.

19h00-20H30 > Zoogones (Ile de la Réunion)

20h30-22H00 > Neue Grafik Ensemble (Allemagne)

> 6/7/8 octobre 24/24h ART DIGITAL CAMELIA

L’art digital s’invite dans le village des Camélias avec l’agence lyonnaise MODULE pour 3 jours non-stop de déambulation libre dans l’espace urbain avec un vernissage le vendredi 6 octobre en présence des habitants.

ELECTROPICALES > PARTIE II :

> 13/14/15 octobre de 17h00 à 02h00

FESTIVAL BARACHOIS > Concert Electronica / Rap / Soundsystem reggae- Deux scènes / un espace vip pour une expérience festive hors norme. Un tarif accessible dès 24€ pour 8 heures de musique et 2 espaces scéniques.

