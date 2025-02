Face à l'urgence sociale, l'État et le Département doivent prendre leurs responsabilités

À Saint-Denis, nous assumons pleinement notre part en réalisant un tiers des logements sociaux de l'île en 2024. Nous défendons le droit de chacun à un logement digne, mais l'effort doit être partagé. Si toutes les communes respectaient la loi SRU, 11.000 logements supplémentaires pourraient être construits. Il est inacceptable que certaines préfèrent payer des amendes plutôt que de répondre aux besoins. L'État doit imposer aux communes déficitaires de respecter la loi (Photo : www.imazpress.com)

Notre engagement en faveur des plus précaires est tout aussi fort : près de 600 personnes sont domiciliées au CCAS, dont 48 % viennent d'autres communes, faute d'adresse fixe. La ville mobilise 550.000 euros pour le fonctionnement de ses structures d'accueil de jour et de nuit.

Pourtant, seules Saint-Denis (23 places) et Saint-Pierre (6 places) disposent d'abris de nuit. L'État doit inciter les autres communes à en créer. Nous sommes prêts à faire plus, mais des moyens financiers supplémentaires sont indispensables, car 20 % de subvention ne suffisent pas.

Face à cette situation, j'appelle à un débat public ouvert, réunissant l'État, le Département, les bailleurs sociaux et les collectivités, pour garantir la transparence et engager une action collective. La solidarité doit se conjuguer au pluriel, et l'État doit mobiliser les moyens nécessaires pour organiser cette répartition de façon juste et équilibrée.

Ericka Bareigts, maire de Saint-Denis