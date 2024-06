Saint-Denis : le Papang fermé exceptionnellement mercredi à partir de midi

Ce mercredi 5 juin 2024 à partir de 12h jusqu'au jeudi 6 juin à 6h, la ligne téléphérique Papang sera interrompue pour permettre aux différents services de secours de l’île (SDIS, GRIMP, Raid, PGHM) de réaliser des exercices de secours et d’évacuation grandeur nature. (Photo : Sly/www.imazpress.com)

"En transportant en moyenne 6 000 personnes par jour, le téléphérique Papang doit répondre à un niveau d’exigence de sécurité certain. C’est pourquoi, les équipes de voltigeurs de La Réunion, destinées à intervenir sur la ligne en cas d’incident, doivent en permanence s’entraîner et former les nouveaux coéquipiers" explique la Sodiparc.

Papang a déjà transporté plus de 3 million de voyageurs depuis son ouverture.

"Considéré comme un moyen de transport écologique, rapide et sûr, le téléphérique a trouvé son public. Durant l’arrêt exceptionnel de ce mercredi 5 juin après-midi, il est conseiler aux usagers de la ligne téléphérique à emprunter le réseau de bus CITALIS pour se déplacer sur le secteur" détaille la Sodiparc.

Les informations concernant les horaires et les lignes de bus sont accessibles depuis le site internet et par voie d’affichage dans les stations de téléphérique.