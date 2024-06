Saint-Denis : une fête de la musique aux mille et une sonorités

Ce vendredi 21 juin 2024, à l'occasion de la Fête de la musique, la ville de Saint-Denis se transformera en une scène à ciel ouvert le temps d'une soirée. Le chef-lieu accueillera près de 500 groupes et 1.000 musiciens répartis sur plus de 30 scènes, entre 18h à minuit. Année des Jeux Olympiques et Paralympiques oblige, cette édition 2024 portera sur le thème du sport où initiations et démonstrations accompagneront ce mélange de styles musicaux dans une ambiance festive. Plus d'infos à venir (Photo : sly/www.imazpress.com)