Saint-Denis : la communauté chinoise célèbre Guan Di

Du jeudi 25 au lundi 29 juillet 2024, les trois temples chinois de la rue Sainte-Anne, à Saint-Denis, seront réunis pour la 20e édition des festivités de Guan Di ouverte au public. Centrée sur le thème de la transmission, la fête battra son plein au travers d'expositions, de conférences, des visites guidés des temples, de concours, d'un village d'antan, des ateliers sur la culture et la gastronomie chinoise, ainsi que des spectacles au niveau de l'École centrale. L'anniversaire de la naissance du héros guerrier divinisé est célébré depuis plus de 120 ans à La Réunion et les festivités sont accessibles pour les visiteurs depuis 2004 (Photo : dm/www.imazpress.com)

Le jour de la naissance de Guan Di a lieu annuellement le 24ème jour du 6ème mois du calendrier soli-lunaire chinois, soit le lundi 29 juillet. Il s'agit du deuxième événement festif le plus important du calendrier réunionnais chinois.

